Automotive, il bilancio 2023 di un’industria che affronta la rivoluzione elettrica

Il 2023 ha visto l’industria automobilistica riemergere da uno dei periodi più difficili della sua storia. Oltre ristabilizzare un settore fortemente indebolito dalla pandemia da Covid-19, il settore ha dovuto affrontare importanti investimenti in nuove tecnologie necessarie per il passaggio a propulsori sostenibili a cui si sono aggiunti i cambiamenti nell’utilizzo dei veicoli. Il tutto in ogni caso si è anche rivelato un catalizzatore per una grande fase di innovazione.

Vendite globali di veicoli in modesta crescita

Nonostante le grandi sfide economiche in corso, le vendite globali di veicoli hanno fatto registrare una crescita modesta quest’anno, con immatricolazioni in aumento dell’11% (gennaio-ottobre 2023 rispetto a gennaio-ottobre 2022) nei 51 mercati monitorati da Jato Dynamics. Inizialmente questa espansione è stata attribuita all’allentamento dei problemi della catena di approvvigionamento, ma la domanda di nuove auto è guidata dalle vendite alle flotte.

La diffusione dei Bev al di sotto delle previsioni

Sebbene le quote dei gruppi propulsori stiano cambiando rapidamente, la diffusione dei Bev tra gli acquirenti privati non è così forte come previsto. Nell’UE secondo i dati Jato sui pagamenti mensili mostrano che i clienti privati rappresentano il 36% delle vendite di suv Bev e che da aprile si è sviluppato un divario di 300 euro nei pagamenti mensili tra termici e quelli elettrici. Si sta anche assistendo all’introduzione di nuovi schemi di pagamento molto più flessibili.

Aumentano i servizi in abbonamento

Alcuni consumatori si stanno allontanando dal tradizionale possesso di un’auto a favore di servizi in abbonamento o di mobilità condivisa. Sebbene siano agli inizi, la crescente popolarità dei contratti in locazione a breve termine evidenzia quanto sia importante essere consapevoli delle opzioni di canone mensile. Andranno tenuti d’occhio i prezzi e le opzioni finanziarie nei prossimi 12 mesi e come faranno i costruttori a bilanciare i costi elevati con prezzi competitivi

Ingenti investimenti nella sostenibilità

Sebbene i prezzi rimangano proibitivi per molti consumatori, le case d'auto continuano a investire in tecnologie sostenibili e a utilizzare il marketing per evidenziare le proprie credenziali ecologiche. Sebbene i motori termici restano di gran lunga i più popolari, la loro quota in termini di volumi è diminuita e i propulsori alternativi ora rappresentano oltre il 35% dei volumi globali. La loro crescita comunque è stata fortemente influenzata da alcune decisioni geopolitiche.