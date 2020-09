Automotive Cell Company, joint venture Psa-Total per produrre batterie in Europa La mobilità elettrica continua a far nascere nuove partnership

Il gruppo Psa eTotal hanno dato vita alla joint venture Automotive Cells Company (Acc). Che dal 2023 intende diventare un player di riferimento a livello globale per lo sviluppo e la produzione di batterie dalle elevate prestazioni per l'industria automobilistica.

All'interno di ACC Total porterà la sua esperienza nella ricerca, sviluppo e industrializzazione, mentre Groupe Psa la sua conoscenza del mercato automobilistico e la sua esperienza nella produzione su larga scala.

Il centro di ricerca e sviluppo di Bordeaux e il sito pilota di Nersac in Francia sono già in fase di avvio per consentire lo sviluppo di nuove tecnologie di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni.

Al termine della fase di ricerca e sviluppo è previsto l'avvio della produzione in serie in due “GigaFactories”: Douvrin (Francia)e Kaiserslautern (Germania). Il progetto si avvale del sostegno finanziario delle autorità francesi e tedesche per 1,3miliardi di euro e ha ricevuto l'accordo delle istituzioni europee grazie al progetto Ipcei per la transizione energetica della mobilità. L'intero progetto rappresenta oltre 5 mld di investimenti.