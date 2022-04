Automotive Dealer Day, il summit dei concessionari a Verona dal 17 al 19

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come affrontano questa fase di transizione e cambiamento tutti i protagonisti dell'ecosistema automotive? Questa la domanda alla base della 20^ edizione di Automotive Dealer Day - l'appuntamento internazionale indipendente di incontro, aggiornamento e networking di riferimento per gli operatori del settore - che va in scena dal 17 al 19 maggio, presso il Centro Congressi di Veronafiere.



Il tema che dà il titolo all'appuntamento, ideato e sviluppato dall'Istituto di ricerca e consulenza Quintegia, è Business Regeneration, dove la rigenerazione è intesa come opportunità di trasformare approcci, flussi, figure, metodi per valorizzare il proprio business e mettere in atto potenziali sinergie in un mercato all'interno del quale operano 1.193 dealer, che generano un fatturato pari ad oltre 40 miliardi (erano quasi 48 miliardi nel 2019) e contano 55.000 posti di lavoro.



Oltre all'Area Business, che vedrà un fitto calendario di appuntamenti e l'alternarsi di oltre 60 relatori provenienti anche da altri settori, ci sarà l'Area Startup, con 8 progetti che si distinguono per l'alto valore innovativo. L'idea migliore verrà premiata il 19 maggio durante lo Startup Generation Award.