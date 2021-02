Automotive, elettrodomestici, energia: ecco le industrie che assumono Gli annunci selezionati da LinkedIn per lavorare nell’industria automobilistica, nell’energia, nella tecnologia, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie



(IIMAGOECONOMICA)

Gli annunci selezionati da LinkedIn per lavorare nell’industria automobilistica, nell’energia, nella tecnologia, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie



2' di lettura

Non più grasso e rumore, ma sempre più spesso elettronica, design e connettività. L'industria italiana ha cambiato progressivamente pelle negli ultimi anni e l’evoluzione imposta dal processo di digitalizzazione di Industria 4.0 ha modificato anche le tipologie di profili richiesti dalle aziende, che anche in questa fase intendono assumere personale. Professionalità che, al di là di alcune terminologie anglofone, sono intrinsecamente correlate alle competenze ben rappresentate nella tradizione manifatturiera italiana.

Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

Loading...

MANIFATTURA

Marelli vuole integrare il proprio personale con specialisti del Material Management e del Preventive Quality Management, e un/una Project Leader Electronic;