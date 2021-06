Automotive: grande offerta crossmediale de Il Sole 24 Ore. Ecco le novità per il MiMo

Mentre sul fronte sportivo, all'indirizzo ilsole24ore.com/sez/sport24, gli utenti trovano approfondimenti, sempre con un taglio economico, sull'industry sportiva: articolato in sette sottosezioni, il canale offre analisi sulle novità mondo dei motori (con focus su Formula 1 e Moto GP ma anche FormulaE e Rally), accanto a notizie su calcio (stadi, club), sport olimpici e invernali, industry (con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico, alla formazione e al turismo sportivo), bike, fitness e wellness.

Sei rapporti auto all'anno

Al mondo dei motori e delle auto, incluso quello delle flotte aziendali, Il Sole 24 Ore dedica ogni anno anche sei rapporti: l'ultimo in ordine di tempo è stato pubblicato l'8 giugno che si è focalizzato sulle auto elettriche, il cui mercato sta accelerando più del previsto, grazie a un mix di fattori: normative europee tecnologicamente orientate verso la tecnologia Bev (auto a ioni di litio) incentivi e allargamento dell'offerta da parte dei costruttori che stanno mettendo a frutto i giganteschi investimenti (soprattutto in Germania) in piattaforme e soluzioni tecnologiche. Il rapporto auto è interamente dedicato ai modelli in arrivo alle strategie delle case (alcune delle quali si sono posti una data limite per l'abbandono del termico), ai nuovi modelli e ai trend del mercato.

Al via il primo Automotive Business Summit

Alle trasformazioni del settore automotive è dedicato la prima edizione dell'Automotive Business Summit, organizzato da 24 Ore Eventi per Il Sole 24 Ore: l'evento, che si terrà in diretta streaming lunedì 14 giugno a partire dalle ore 10.00 su https://streamingevent.ilsole24ore.com/automotive-business-summit, ha l'obiettivo di fare il punto sull'evoluzione dell'industry automobilistica in grande trasformazione, dove le nuove tecnologie e la nuova mobilità in ottica sostenibile rappresentano un cambiamento epocale con importanti ripercussioni su car makers, filiera e consumi. Tra i temi che verranno affrontati, l'evoluzione nei modelli di business, i nuovi paradigmi per una mobilità sostenibile, la transizione verso una nuova generazione di motorsport, la digitalizzazione e l’auto intelligente e connessa, i cambiamenti nell'aftermarket e i nuovi modelli per il post vendita. Main partner dell'evento sono Bcg, Capgemini e LeasePlan, official partner è Continental, Event Partner è UnipolSai. Con la partecipazione di: Ford, Jaguar Land Rover, Kia, Mercedes Benz Vans e Volvo.

Speciale Auto del magazine Htsi

All'interno del magazine How To Spend It, benchmark per il lifestyle di lusso del Sole 24 Ore, dedicato ad un pubblico attento ai piaceri della vita ed alla ricerca dell'eccellenza, troverà spazio, nel numero in uscita il prossimo 25 giugno, un ampio focus al mondo dell'auto. Lo Speciale Auto farà il punto sui nuovi pneumatici ecologici e sulle tendenze per quanto riguarda i colori, che, dopo il motore, rivestono sempre più importanza nella scelta dell'automobile, presenterà il meglio delle novità auto (deluxe) di stagione, racconterà della Ferrari, che diventa una sfilata di moda, per lei e per lui, e offrirà una panoramica delle migliori proposte di pick up, quattro ruote, mini camion per vivere in campagna e viaggiare sugli sterrati senza problemi.

Automotive anche a Radio 24

L'offerta multipiattaforma del Gruppo 24 Ore dedicata al mondo dell'auto include anche Radio 24, che con il programma Strade e motori, a cura di Massimo De Donato, ogni sabato alle 22.00, racconta l’evoluzione delle auto elettriche, ecologiche, ibride e, più in generale, tutto ciò che riguarda l’impatto dell’auto sulla vita quotidiana di tutti noi, dai divieti di circolazione nei giorni festivi ai nuovi incentivi per l’acquisto.