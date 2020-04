Automotive, prodotti 1,5 milioni di veicoli in meno in 18 giorni di chiusura I dati dell’Acea anticipano la portata del crollo in Europa- La produzione industriale di febbraio conferma il quadro di un settore in frenata da 20 mesi di Filomena Greco

Produzione nel settore automotive in frenata per il ventesimo mese consecutivo. A febbraiol’indice di produzione dell’intero comparto è in calo dell’1% rispetto al 2019 – in recupero del 2,2% su gennaio 2020 – mentre la produzione dei componenti è in calo del 7%. Questa è la fotografia dell’Istat, elaborata dall’Anfia, su un settore che negli ultimi mesi ha registrato una delle performance più fiacche e che ha affrontato un vero e proprio crollo delle produzioni a marzo, per colpa del blocco delle attività per l’emergenza coronavirus . Sono dati che non risentono ancora della crisi sanitaria e delle misure di lockdown messe in atto, ma che si inseriscono nel quadro di una costante flessione produttiva del settore nell’ultimo anno e mezzo.



La produzione in Europa

Ma ad anticipare la portata dell’impatto della chiusura degli stabilimenti in Italia e in Europa ci sono i numeri diffusi dall’Acea, l’associazione dei produttori di auto del Vecchio Continente: in circa 18 giorni di chiusura la perdita di produzione di veicoli è stata pari a quasi 1 milione e mezzo di unità, tra auto, truck e commerciali.

Numeri destinati ad aggravarsi con il permanere delle misure straordinarie di chiusura degli stabilimenti, serrata che riguarda direttamente, aggiunge Acea, oltre 1 milione e 100mila lavoratori impegnati direttamente negli stabilimenti di assemblaggio, a cui si aggiunge una quota ancora più alta di addetti nell’indotto.

La produzione in Italia

Per l’Italia, su base annua, a febbraio scorso la fabbricazione di autoveicoli ha registrato il proprio indice invariato rispetto a febbraio 2019, in calo invece dell’1,9% nel cumulato dei primi 2 mesi del 2020, quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si è ridotto del 12,7% nel mese e del 5,3% nel cumulato e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori si è ridotto del 7% nel mese e del 3,9% nel cumulato. «È questo lo scenario - commenta Gianmarco Giorda segretario dell’Anfia - in cui contestualizzare il fermo produttivo attuale, necessaria misura di contenimento per la diffusione della pandemia da Covid-19, che ha un impatto molto pesante sull’intera filiera. Il comparto – aggiunge Giorda – non può sopportare ancora a lungo questo stato di cose e chiede quindi di poter riavviare le attività il prima possibile, in maniera graduale e ragionata e, soprattutto, garantendo il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare la forza lavoro e proseguire nella lotta al virus».



Le richieste al Governo

Fondamentale per i produttori il sostegno delle misure economiche e fiscali già messe in campo e che arriveranno dal Governo per aiutare le imprese a superare questa fase. «Parallelamente però è fondamentale anche che la ripartenza sia congiunta e coordinata a livello dei maggiori mercati europei, avendo di fronte un comparto che si basa su catene di fornitura complesse e globalizzate».

Per comprendere il livello di compenetrazione tra i componentisti automotive italiani e l’intera filiera europea dell’auto, basta guardate i dati delle esportazioni nel corso del 2019: l’Italia ha esportato oltre 21 miliardi di componenti e ne ha importati per 15 miliardi, con una bilancia commerciale positiva per 6,53 miliardi. «Il trade della componentistica Italia-Germania, per esempio, nel 2019 vale 8,55 miliardi – spiega Giorda – di cui 4,63 di esportazioni dall’Italia e 3,92 miliardi di importazioni».

È ancora presto per ragionare sul calo dei volumi nei singoli Paesi, al momento è disponibile soltanto il dato sulla produzione di autovetture in Germania a marzo, calato del 37% nel mese e del 20% nel primo trimestre dell’anno. Numeri che anticipano il trend molto negativo che caratterizzerà la produzioni veicoli a motore nei principali paesi europei.