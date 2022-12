Automotive, la ripresina d’autunno e le incognite del nuovo anno

Indicatori in controtendenza

La produzione dell'industria automotive italiana nel suo complesso dunque cresce quasi a due cifre rispetto a un anno fa mentre registra un assestamento nei primi dieci mesi dell’anno e cala dello 0,2%. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, il più vivace è l'indice della fabbricazione di autoveicoli (+16,6%) accanto al comparto della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in aumento del 19,8% nel mese e del 3,4% nel cumulato. Cresce anche la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e motori, del 2,9% ad ottobre e dello 0,1% da inizio anno. La produzione delle sole autovetture domestiche, secondo la rilevazione dell’Anfia, l’Associazione delle imprese della filiera, risulta in aumento del 14,9% nel mese di ottobre e del 16,6% nei primi dieci mesi del 2022.

Buone anche le performance delle esportazioni, sebbene in questo caso sotto la media registrata in Italia in generale. L’ultimo dato elaborato dal Centro Studi dell’Anfia risale a settembre 2022: l’export di autoveicoli è tornato a salire e ha registrato un incremento del 7,4%, con una bilancia commerciale comunque negativa, mentre i componenti sono cresciuti del 4,7% con una bilancia commerciale positiva per 3,7 miliardi da inizio anno.

Le incognite

Il 2023 vedrà ulteriormente allentarsi le tensioni sulle catene di rifornimento di semiconduttori e componenti elettronici, anche se il mercato “promette” di restare su volumi più bassi di circa un terzo rispetto alla fase precedente alla pandemia. Per la componentistica Made in Italy le incertezze arrivano tanto dal mondo Stellantis, che dovrà dare forza ai piani annunciati per Melfi e Mirafiori, ad esempio, quanto dalla transizione verso la mobilità elettrica.

«La filiera produttiva automotive può contare sulla linea di continuità adottata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy rispetto all'operato del precedente governo, come confermato dal Ministro Urso in occasione del tavolo automotive convocato lo scorso 5 dicembre – mette in evidenza Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia – Ci sono risorse e strumenti per affrontare la transizione energetica del comparto e c'è l'intento di apportare correttivi e modifiche laddove necessario».

Il riferimento è alla ricalibratura dei fondi già stanziati per gli investimenti (14 miliardi di euro tra Fondo automotive e Pnrr) e alla rimodulazione degli accordi per l'innovazione e dei contratti di sviluppo. «Riguardo ai 250 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzo' degli incentivi 2022 destinati all'acquisto di auto elettriche – aggiunge Giorda – abbiamo chiesto che queste risorse vengano reinvestite nel settore l’anno successivo».