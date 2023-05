AutomotiveLab Plug: l'evento educational sulla mobilità elettrica organizzato dal magazine AUTO

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un evento educativo sulla mobilità a batteria di auto, moto e veicoli commerciali. Il magazine Auto organizza dal 12 al 14 maggio in Piazza Tre Torri nel centro di CityLife a Milano l'evento AutomotiveLab Plug. Una nuova manifestazione che nasce con l'obiettivo di avvicinare gli automobilisti al futuro della mobilità elettrica.

AutomotiveLab Plug: evento edicational sulla mobilità elettrica

La manifestazione ha scopo educational per raccontare in modo chiaro e semplice il futuro della mobilità e permettere ai cittadini di capire come orientarsi in questo cambiamento che stiamo affrontando. In tutte le tre giornate i visitatori potranno avere una completa visione di come sta mutando la mobilità rispetto a come l'abbiamo vissuta negli ultimi cento anni, analizzando diversi temi: l'autonomia, il consumo che è espresso in kWh/km e non in litri/km, il sistema di recupero dell'energia con la funzione brake, la guida con il sistema one pedal, gli spazi di frenata maggiori perché il peso della vettura è maggiore. Tante novità che vanno spiegate e provate durante i test drive.

Loading...

Programma: tre giorni sulla mobilità elettrica

L'evento si apre venerdì 12 maggio con un convegno a cui partecipa un parterre di esperti sul futuro della mobilità. Il convegno si svolgerà al ventisettesimo piano della torre PWC a partire dalle ore 10.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Auto.

Ad aprire i lavori ci sarà il Direttore di Auto Andrea Brambilla e sarà condotto da Roberta Lanfranchi con Alberto Sabbatini, responsabile del centro prova di AUTO e Pasquale Di Santillo, Vice Direttore di Auto. Numerosi gli esperti che interverranno: Franco Lucente - Ass. Regione Lombardia; Pietro Meda – Vice Presidente Vicario Aci Milano; Michele Crisci - Presidente Unrae; Francesco Papi - Partner PwC Strategy - Italy, Automotive Leader; Leonardo Caruso - Presidente ANACI; Carlotta Francia - Docente Politecnico, Membro Centro Interdipartimentale CARS@PoliTO Torino; Marco Toro - AD Nissan Italia; Marco Santucci - Ceo Jaguar Land Rover; Marco Saltalamacchia - Executive Vice President CEO at Gruppo Koelliker; Giuseppe Mazzara -Marketing Communication & CRM Director Kia; Marco Buraglio - Commercial Director Ford Italia; Fabio Pressi - AD E-Moving A2A; Alessandro Promutico - Chief Innovation & Transformation Officer Findomestic;

Micael Saillen - Chief Executive Officer and Co-Founder Tate; Raffaella Tavazza - Ceo Gruppo Locauto; Francesco Cremonesi - Responsabile Comunicazione BYD.