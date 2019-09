Autonomia, escono di scena scuole e autostrade regionali

Niente da fare anche per la regionalizzazione delle concessioni di strade, autostrade e ferrovie. Il «no» ministeriale è stato secco nel governo Conte-1, e non promette di cambiare nel Conte-2. Idem per i beni culturali, dove anzi l’ex ministro Alberto Bonisoli (in quota M5S) aveva avviato una riforma giudicata “centralista” che ora probabilmente verrà ripensata.

Bologna ha scelto una strada diversa. Sulla scuola ha chiesto soprattutto poteri di programmazione dell’offerta e di sviluppo della formazione professionale in rapporto con le imprese, e lo stesso ha fatto sulle altre materie principali. Ma non è solo un problema di competenze.

All’orizzonte c’è un ripensamento integrale del processo. Che partirà dal Parlamento, e punterà a rivalutare gli equilibri finanziari anche con le altre regioni. Lo snodo è l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè i fondi da garantire per finanziare uno standard di servizi uniforme, prevista fin dal primo federalismo, dieci anni fa, ma mai attuata. Su questi parametri dovrebbe poggiare anche un «fondo di perequazione» tutto da costruire per riequilibrare le distanze di spesa fra Nord e Sud. Il cammino, insomma, sembra lungo. Anche per il modello soft emiliano-romagnolo.