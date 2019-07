Autonomia, l’ennesima occasione perduta Il dibattito, scaduto in rissa politica, aveva elementi utili per migliorare sanità e scuola di Alessandro Penati

La discussione sulla legge Finanziaria sarà, come l’anno scorso, una rissa combattuta a colpi di slogan dalla facile presa: salario minimo; flat tax; autonomia; sicurezza; prima gli italiani. Ovvero, la finanza pubblica al servizio del consenso politico e non del cittadino. La discussione verterà su grandi aggregati (i miliardi della manovra, il rapporto deficit/Pil, le coperture, la “flessibilità” da negoziare con la Commissione) da usare come propaganda. Ma nessuno parlerà della qualità dei servizi pubblici e dell’efficienza con cui la pubblica amministrazione li eroga, che non sono meno importanti dei grandi aggregati per la salute della finanza pubblica. L’accettazione dell’imposizione fiscale da parte dei cittadini dipende infatti dalla qualità percepita dei servizi ricevuti; e una riduzione sostenibile del debito pubblico non può avvenire per decreto ma presuppone l’efficienza della pubblica amministrazione. Ma l’attenzione sulle macro-variabili fa dimenticare che quello della finanza pubblica è anche, e soprattutto, un problema di micro-gestione.

Da questo punto di vista il dibattito in corso sull’autonomia regionale è l’ennesima occasione perduta. La negoziazione sull’autonomia conteneva alcuni validi elementi per cominciare a iniettare qualità ed efficienza in due servizi di primaria importanza per il cittadino come sanità e istruzione. Invece si è trasformata in rissa politica dove l’autonomia di Lombardia e Veneto viene rivendicata dalla Lega come premio elettorale per i propri elettori storici; a cui si risponde riesumando slogan da questione meridionale post-bellica (le gabbie salariali, la solidarietà col Sud e via discorrendo).

Prima di tutto l’autonomia di cui si parla ha niente a che fare col federalismo, che significa autonomia, più o meno ampia, di tassazione e spesa. Qui il sistema rimane centralizzato: lo Stato raccoglie le risorse che poi distribuisce in parte agli enti locali perché gestiscano servizi secondo criteri e metodi decisi al centro, e con contratti di lavoro uniformi. Quindi autonomia nella gestione di risorse e servizi determinati dallo Stato centrale. Una centralizzazione, va detto, che è anche il risultato di passate gestioni dissennate e fraudolente da parte degli enti locali.

