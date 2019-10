Autonomia a quota 400 chilometri per la rinnovata Zoe Restyling per la citycar elettrica che adesso monta un accumulatore da 52 kWh di Simonluca Pini

3' di lettura

Olbia - Cambiare dove serve. È stata questa la filosofia con cui è nata la terza generazione di Renault Zoe, che porta su strada un profondo restyling rispetto al modello precedente. Auto elettrica più venduta in Italia nei primi sette mesi dell’anno, conquistando il 25% del segmento e posizionandosi davanti alla Tesla 3, ora migliora su un lungo elenco di particolari a partire dalla maggiore autonomia fino alla qualità e dotazione degli interni.

A livello globale Renault punta a raggiungere nel 2022 un’elettrificazione del 50% della gamma, mentre nello stesso anno gli otto modelli elettrici copriranno il 10% delle vendite. Esteticamente la Zoe non cambia radicalmente ma si distingue per il frontale dalle linee più decise, dal cofano rivisto, dalle nuove prese d’aria e dai nuovi proiettori con fari a Led su tutta la gamma.

L’elenco delle novità stilistiche aggiunge proiettori posteriori full led, cerchi in lega fino a 17 pollici e colorazioni aggiuntive. Il vero salto generazionale arriva salendo a bordo, dove la nuova plancia rivestita con un tessuto 100% riciclato (presente anche sui sedili e sulla console centrale) è caratterizzata dal grande schermo touchscreen a sviluppo verticale da 9.3” montato dall’allestimento Intens in su e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e dalla nuova strumentazione Tft davanti al guidatore. Alla voce spazio la capacità del baule rimane uguale al passato con 338/1125 litri a disposizione, davanti si viaggia comodi mentre la fila posteriore non è tra le più ampie del segmento.

Sul fronte Adas la dotazione è buona, con il mantenitore attivo di corsia di serie già sulla Intens, mentre la frenata automatica d’emergenza arriverà nel 2020 sulla Zen. Se gli interni e sistemi di sicurezza si possono toccare con mano, la novità più attesa è il motore R135 con 100 kW di potenza, 245 Nm di coppia massima e pacco batterie da 52 kWh grazie alla quale la compatta francese a zero emissioni dichiara un’autonomia di 395 chilometri con omologazione Wltp. Cambiano anche i tempi di ricarica, ora disponibile anche in corrente continua fino a 50 kW e 150 km di autonomia in 30 minuti. Guidata sulle tortuose strade della Sardegna del nord, la Zoe restyling ha confermato di avere le carte in regola per diventare la prima auto di molte famiglie (preferibilmente dotate di un posto auto con presa di ricarica individuale). L’autonomia aumentata rispetto al passato e le prestazioni migliorate, con uno 0/100 km sotto i 10 secondi, la rendono perfetta anche per viaggi senza avere l’ansia di rimanere con le batterie scariche. In città invece il cambio E-Shifter si può selezionare B-Drive, dove aumenta la capacità rigenerativa in frenata ed è possibile guidare utilizzando il solo pedale dell’acceleratore. Peccato manchi, come su molte concorrenti, la possibilità di impostare il livello di rigenerazione. Tra le curve il telaio, assetto e i freni mostrano doti a supportare anche potenze maggiori, come è migliorata anche l’insonorizzazione a bordo. Per non rimanere a “secco” di chilometri ci viene in auto il sistema di infotainment Easy Connect, non navigazione TomTom Traffic, che pianifica il viaggio indicando i punti di ricarica liberi e permette da remoto il riscaldamento o rinfrescamento della vettura.

Passando ai prezzi, optando per la versione 110, il listino parte da quasi 26mila euro per l’allestimento e Life e supera i 27mila euro per la Zen. Scegliendo la protagonista della nostra prova, la R135, si va dai qausi 28mila euro della Zen, gli oltre 29mila euro per l’Intens e fino a superare i 31mila euro per la Edition One. A queste cifre bisogna aggiungere 74 euro al mese per il noleggio batterie (con una percorrenza di 7500 km/anno) oppure si possono comprare con ulteriori 8.200 euro. Nonostante il prezzo decisamente elevato se confrontato con un modello termico, grazie agli incentivi statali la cifra scende di 6.000 euro se si rottama un veicolo (altrimenti sono 4.000 euro) e può essere ribassato ulteriormente accedendo agli sgravi regionali.