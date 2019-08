Autonomie, sulla riforma pesa la nuova questione meridionale

Ma soprattutto si stavano delineando per il Sud nuove opportunità di crescita in seguito all’espansione dei traffici e dei rapporti di scambio nell’area del Mediterraneo, sospinta dalle dinamiche della globalizzazione e dall’annuncio della “Nuova Via della Seta”. D’altronde il 60% di tutto l’import ed export italiano partiva a arrivava via nave lungo le coste centro-meridionali dello Stivale.

La cantieristica e la logistica risultavano perciò asset fondamentali, insieme a quelli complementari dell’agroalimentare e del turismo, per una ripresa in forze del Sud e per bloccare l’emorragia di tanti suoi giovani talenti verso il Nord e l’estero. Era stato così elaborato nel 2017, con un apposito “decreto per il Sud”, un progetto per potenziare innanzitutto le infrastrutture locali portuali, ferroviarie e autostradali (per lo più fatiscenti).

Sta di fatto che gli ostacoli più rilevanti allo sviluppo complessivo del Mezzogiorno consistono pur sempre nella malapianta della criminalità organizzata, in una ragnatela di consorterie clientelari riluttanti alle innovazioni, e nella sopravvivenza di certe forme pregiudiziali di sterile vittimismo. Per giunta una quota dei fondi strutturali europei continua a essere polverizzata in una ridda di iniziative minute o a perdersi per strada a causa di istruttorie inadeguate.

Si spiega perciò quanto sarebbe importante quanto urgente una soluzione calibrata e perequata per il trasferimento di alcune funzioni e iniziative alle Regioni, nel quadro del dettato costituzionale e dei princìpi dell’unitarietà, che abbia per finalità una gestione più efficiente delle risorse e un sistema produttivo più competitivo, insieme a una migliore valorizzazione del capitale umano.

Del resto, questi obiettivi risultano altrettanti fattori indispensabili per la formazione di una classe dirigente più omogenea e responsabilizzata su scala nazionale.