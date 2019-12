Autostrada A10, almeno due settimane per ripristinare (in parte) la circolazione Finito il monitoraggio della frana di Arenzano, se l’esito lo consentirà, potrà riaprire lo scorrimento a due corsie sulla carreggiata Ovest e a una corsia verso Est di Raoul de Forcade

Foto delle prove di carico sulla A26

Ci vorranno come minimo altre due settimane per ripristinate una circolazione parzialmente regolare sulla A10, nella tratta tra Ventimiglia e l’uscita di Arenzano. Area dove era rovinata una frana, nelle recenti giornate di maltempo che hanno colpito la Liguria.



Mentre su Autostrade per l’Italia e Spea incombe la bufera giudiziaria scatenata dalle motivazioni con cui il tribunale del Riesame di Genova ha accolto le richieste del Pm, riguardo alle misure di interdizione per 10 manager e tecnici di Spea (in cui si dice che i mancati controlli e manutenzioni sui viadotti sono frutto «della precisa volontà di rendere false attestazioni», guidata, in particolare, da «una logica di risparmio»), l’azienda lavora a rimettere in sesto, nel più breve tempo possibile, le tratte autostradali su cui la circolazione è stata ridotta o interrotta.



Si tratta, in particolare della A6, dove è crollato, per una frana causata dal maltempo, un tratto del viadotto Madonna del monte, e della A26, dove, dopo un allarme lanciato dalla Procura di Genova, sono stati chiusi tratti dei viadotti Fado e Pecetti.



Anche la A10, però, soffre. Tra Ventimiglia e Arenzano la circolazione funziona, per un lungo tratto, su un’unica carreggiata (quella in direzione Ventimiglia) con una corsia per senso di marcia (e la terza corsia lasciata libera). Per questo bypass, il casello di Varazze è interdetto in uscita.



Nei giorni scorsi, dunque, si sono registrate nella zona lunghi incolonnamenti di auto e camion, con mezzi costretti a marciare a passo d’uomo su una corsia.