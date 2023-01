Autostrade A24-A25: sì a odg per stop pedaggi al tratto urbano

I punti chiave Aumenti bloccati

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Durante le votazioni del decreto Aiuti quater, è stato approvato un ordine del giorno a mia firma che prevede la cancellazione del pedaggio nel tratto urbano della A24 e della A25, un obolo ingiusto che colpisce i cittadini della periferia orientale di Roma. Ora il governo si adoperi per mettere fine a questa ingiustizia a danno dei pendolari che da anni chiedono di non essere penalizzati rispetto a tutti gli altri cittadini della Capitale». Così in una nota deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut.

Aumenti bloccati

Sulle autostrade A24/A25 Roma-L'Aquila Teramo e la diramazione Torano-Pescara non sono scattati aumenti dal 1° gennaio 2023 e il ministero dei Trasporti aveva già annunciato approfondimenti per una eventuale riduzione dei pedaggi lungo queste tratte.