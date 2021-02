Autostrade, arriva l’offerta Cdp-fondi. La società valutata circa 9 miliardi Venerdì previsto il consiglio della holding per valutare la proposta della cordata. Unica condizione posta da Cassa è l'ok al piano economico finanziario Aspi di Laura Galvagni

L’offerta per l’88% di Autostrade per l’Italia arriverà sul tavolo di Atlantia oggi in giornata. Ieri in tarda serata la cordata guidata da Cdp era ancora al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli della proposta.

I termini generali, tuttavia, sembrano essere stati definiti. In particolare, si parte da un prezzo che, ...