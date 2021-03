Autostrade: i Benetton votano contro la proroga della scissione

1' di lettura

Edizione, la holding della famiglia Benetton, voterà contro la proroga del progetto di scissione all'assemblea degli azionisti di Atlantia convocata per lunedì prossimo. E non sarà la sola, insieme a lei esprimerà voto contrario anche la Fondazione Crt, come comunicato dall'ente giovedì in serata.

Dopo le anticipazioni de Il Sole 24 Ore giovedì mattina, Ponzano Veneto ha dunque precisato di aver conferito delega al rappresentante designato «per esprimere voto contrario alla proroga del termine per...