Autostrade, col rinnovo del contratto aumento di 250 euro per 13mila addetti

Per i 13mila addetti di Autostrade e Trafori è in arrivo un aumento di 250 euro. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità hanno raggiunto con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) l’accordo per rinnovare il contratto scaduto da quasi un anno.

La parte economica

Il nuovo accordo sarà valido dal 1°luglio del 2022 al 30 giugno del 2025 e, nel triennio, prevede un aumento salariale di 250 euro al livello C. Di questi 210 euro saranno sui minimi tabellari ripartiti in 60 euro ad agosto 2023, 50 euro a gennaio 2024, 30 euro ad agosto 2024 e 70 euro gennaio 2025.

Welfare e una tantum

All’aumento sui minimi vanno aggiunti 10 euro di incremento dell’IDR (Importo distinto della retribuzione) del 2019 al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili per il calcolo del TFR. Sono stati poi previsti ulteriori 30 euro di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro. Sempre per la parte economica ci sarà anche una Una Tantum al livello C di 700 euro che arriverà con la retribuzione di questo luglio, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum.

La parte normativa

Sulla parte normativa vengono introdotti diversi miglioramenti sui congedi per la maternità e la paternità, sulla normativa del FTH e del Part Time e sul comporto per le gravi malattie. Infine è stata esclusa qualsiasi penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. Per Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità si tratta di «un importante risultato che consente alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto un recupero importante del potere d’acquisto in questo particolare momento di alta inflazione».