Autostrade, Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar: A24 e A25 tornano ad Anas

La reazione di Strada dei parchi

Furibona la società abruzzese, che in una nota afferma: «Ciò che appare quantomeno anomalo è la pervicace insistenza dimostrata dal Mims (ministero Infrastrutture) e dalla presidenza del Consiglio nel perseguire un’azione che, al momento, sta solo comportando un ingente e costoso sforzo burocratico e che porterà a ingenti danni alle casse dello Stato».

Strada dei Parchi ricorda di aver già comunicato ufficialmente, in data 12 maggio 2022, l’intenzione di rinunciare alla concessione perché, nonostante la stessa fosse stata ottenuta con una delle pochissime gare secondo la normativa europea tenutesi in Italia, «sono state create e pervicacemente perpetuate da parte del concedente condizioni di insostenibilità della gestione dell'infrastruttura. Soprattutto - rimarca Sdp - per la mancata definizione da parte del concedente del nuovo piano economico finanziario (Pef), strumento fondamentale per rendere efficiente la gestione delle autostrade e garantirne la sicurezza anti-sismica come prevede la specifica normativa».

La società tuttavia intende uscire da questo contenzioso dimostrando l’insussistenza delle accuse di «grave inadempimento» nella manutenzione delle autostrade, «mosse dal Mims ma mai dimostrate in alcuna sede» sottolinea la nota di Sdp. Conclude la società: «Il Gruppo Toto continuerà per questo a difendere il proprio buon nome e gli interessi legittimi che rappresenta in tutte le sedi competenti, anche comunitarie, chiamandone a rispondere gli autori delle accuse infondate».