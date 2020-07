Autostrade, con la proposta al Governo si apre la partita sulla vendita di Telepass

Infine, ultimo tassello è la questione del Milleproroghe, decreto che ha di fatto messo in ginocchio la compagnia e rispetto al quale l’azienda, su indicazione del ministero stesso, ha avanzato ora una propria proposta per circoscrivere l’area di efficacia della norma. Tutto ruota attorno all’articolo 35 nella parte in cui viene disciplinata la revoca unilaterale della concessione. Ora è previsto che ciò avvenga per «grave inadempimento». Formula che offre una casistica molto ampia e che, proprio per come è stata posta, ha creato anche sul piano finanziario enormi problematiche alla società. Di qui la volontà di trovare una migliore definizione dell’ambito di applicazione. In virtù di questo, attraverso, un atto amministrativo, una sorta di regolamento attuativo, si punterebbe a circoscrivere l'efficacia della revoca al solo caso in cui si verifichi «un’interruzione grave e non riparabile di uno snodo fondamentale della rete». Un ridimensionamento notevole e che per questo è destinato a scontrarsi con la volontà di una parte dell’esecutivo che ha spinto per quella norma e che l’ha volutamente scritta in modo da non indirizzare in maniera netta la sua applicabilità. Insomma, il Milleproroghe e la sua declinazione potrà rappresentare lo scoglio da superare nella trattativa con il governo in vista del consiglio dei ministri di martedì 14 luglio.

Tutto questo mentre sullo sfondo si apre anche la questione Telepass. Come riportato da Il Sole 24 Ore, l’esecutivo nel tentativo di portare Aspi a più miti consigli nell'ambito dell'attuale confronto, ha posto il tema della cessione dell'asset. Bene sul quale, secondo alcune interpretazioni politiche, si potrebbe esercitare il golden power per la delicatezza dei dati sugli spostamenti individuali trattati dalla società.