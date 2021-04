Autostrade, ecco l’offerta Cdp (al vaglio di Atlantia dopo Pasqua)

3' di lettura

Nella tarda serata di mercoledì il consiglio di amministrazione di Cdp ha messo il sigillo all’offerta per l’88% di Autostrade per l’Italia in cordata con Macquarie e Blackstone che avevano “licenziato” la proposta nelle ore precedenti. L’intesa, a parere dei possibili acquirenti, è significativamente migliorativa rispetto a quella dello scorso febbraio e andrebbe incontro alle richieste promosse dalla holding.

L’offerta al board

Ora il dossier arriverà sul tavolo del board di Atlantia che ogni probabilità verrà convocato...