Autostrade, esodo di Natale: tutti i cantieri e le altre limitazioni sotto l’albero A fine estate la speranza dei prefetti abruzzesi e marchigiani era che sull’A14 riaprisse qualche viadotto. Invece la situazione è peggiorata. Come in Liguria, dove ci si sono messe anche le frane. E al Sud impazzano i sequestri giudiziari. È il conto del degrado. Cui si aggiunge la riattivazione del Tutor solo parziale di Maurizio Caprino

Genova, riapre l'A26. Autofiori: 4 mesi per nuovo viadotto su A6

6' di lettura

Disagi sulle autostrade per l’esodo natalizio. In alcuni punti nevralgici restano riduzioni di carreggiata, come quelle che di solito vengono evitate il più possibile durante gli esodi, pianificando i lavori nei cantieri. Ma stavolta non si tratta solo di cantieri: sono limitazioni dovute a sequestri giudiziari e/o a potenziali rischi di crolli o altri problemi all’infrastruttura. Conseguenze di indagini e controlli dopo il crollo del Ponte Morandi.

Finora problemi del genere venivano sottovalutati dai tecnici di Autostrade per l’Italia (Aspi), come finora sembrano dimostrare sia le indagini della Procura di Genova che vanno avanti da un anno sia le intercettazioni disposte dal 2012 al 2014 dalla Procura di Roma.

Quando poi i problemi non si volevano o potevano sottovalutare, venivano nascosti agli utenti. Per esempio, il restringimento di carreggiata dopo il crollo del cavalcavia sull’A14 vicino ad Ancona fu per mesi presentato nel burocratico linguaggio dei bollettini sul traffico come «ripristino dopo incidente».

Ora non si può più: chi paga il pedaggio e legge le cronache giudiziarie protesta. Così certe linee difensive iniziano a scricchiolare. Anche per questi motivi per cui ora in Aspi sono più attenti.

Pochi stop ai mezzi pesanti

Per il tipo di limitazioni in atto e per le caratteristiche delle zone in cui sono ubicate, si può prevedere che i problemi maggiori ci saranno quando l’esodo si sovrapporrà al normale flusso dei mezzi pesanti. I cui stop sono stati programmati dal ministero dell’Interno oltre un anno fa, quando nessuno si aspettava che emergessero problemi così diffusi.