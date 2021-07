Autostrade, tutti i cantieri sulle vie delle vacanze: poche tratte riaprono in luglio

8' di lettura

Dimenticate le chiusure dei cantieri autostradali in agosto: i lavori per rimettere in sicurezza molte autostrade italiane dopo decenni di manutenzioni “al risparmio” sono tanto numerosi che non si può chiuderli quasi tutti nella fase più intensa dell’esodo estivo. In compenso, si fa di tutto per chiuderne qualcuno già in luglio: si comincia venerdì 9, in un tratto nevralgico come i 100 chilometri centrali dell’A14 tra Marche e Abruzzo. E, per i tratti più soggetti a paralisi, ecco sconti ed esenzioni sui pedaggi. Ma spesso sono solo per il traffico locale.

Il tutto in un’estate ancora segnata dal Covid, che ha convinto circa l’80% dei vacanzieri a scegliere di muoversi in auto. Insomma, è un po’ una riedizione del caos del 2020. E bisogna farci l’abitudine: in buona parte del Paese, il degrado è tale che i lavori sono destinati a durare per tutto questo decennio o poco meno. Quindi, mettete da parte le recriminazioni sui cantieri che non chiudono mai, un classico dell’Italia che non sapeva del degrado: sono tutti lavori necessari e non rinviabili.

Il quadro generale

Come già nel 2020, i punti più critici sono la Liguria e la parte centrale dell’A14, dove alle carenze delle strutture si aggiungono i flussi di traffico che d’estate sono sempre molto elevati. Ora si aggiunge il nodo di Firenze: i benefici effetti degli ampliamenti sono neutralizzati da problemi nelle gallerie. E il mix restrizioni-traffico potrebbe dare problemi pure sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.

Ovviamente resteranno code anche negli altri tratti noti per questo, come l’Autobrennero e l’A4 Torino-Trieste. Ma non saranno aggravati da cantieri e restrizioni per problemi strutturali.

Scarse le possibilità offerte dagli itinerari alternativi. Per esempio, è poco consigliabile scegliere la E45 Orte-Ravenna al posto dell’A1 o dell’A14, perché il suo percorso è costellato da ancor più scambi di carreggiata.