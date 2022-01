Autostrade, il governo va avanti. Obiettivo chiudere entro marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Governo vuole chiudere il dossier Autostrade per l’Italia. Dopo lo stop dello scorso dicembre della Corte dei Conti, a cui spettava un controllo preventivo di legittimità sulla bozza di decreto interministeriale (Mims e Mef) per l’approvazione delle modifiche al regime convenzionale, passaggio funzionale alla cessione di Aspi a Cdp, l’esecutivo è al lavoro per superare l’impasse. Non ci sarà però una replica ufficiale del ministero guidato da Enrico Giovannini. Fonti del Mims hanno fatto sapere...