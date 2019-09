Autostrade, gruppo Gavio secondo al mondo dopo Atlantia Abertis Seconda realtà per chilometri di autostrade gestiti. Il traguardo è stato tagliato grazie all'aggiudicazione in Brasile da parte della controllata EcoRodovias, che ha presentato la migliore offerta con una riduzione del 33,14% sulla tariffa base di pedaggio di Laura Galvagni

Il gruppo Gavio diventa la seconda realtà al mondo per chilometri di autostrade gestiti. Il traguardo è stato tagliato grazie all'aggiudicazione in Brasile da parte della controllata EcoRodovias Infraestructura e Logistica, della gestione del sistema BR-364 / BR-365 che si sviluppa per una lunghezza di 437 chilometri dalla città di Jatai alla città di Uberlandia, collegando gli Stati di Goiàs e di Minas Gerais. In questo modo ora, il gruppo, operativo attraverso Astm e Sias, controlla 4.539 chilometri di vie a pedaggio, alle spalle di Atlantia Abertis (prima con 14.095 chilometri) ma davanti alla francese Vinci (4.443 chilometri).

EcoRodovias ha presentato la migliore offerta con una riduzione del 33,14% sulla tariffa base di pedaggio. L'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, della durata di 30 anni, avverrà alla scadenza dei termini per eventuali ricorsi, così come previsto dall'iter di gara.

Le due arterie rappresentano una delle più importanti rotte per il trasporto di grano dalle grandi aree agricole del centro-ovest del paese verso il porto di Santos e per il rifornimento di prodotti alimentari e industriali per gli stati di Goiàs e di Minas Gerais.

La nuova aggiudicazione rafforza il ruolo di EcoRodovias tra i principali operatori autostradali del Brasile con un network totale di 3.087 chilometri di rete in gestione, consentendo al gruppo di implementare il proprio piano strategico che prevede la focalizzazione sulle attività core di gestione di infrastrutture autostradali e l'allungamento della durata delle proprie concessioni in portafoglio.