Autostrade: l’ad Tomasi indagato per attentato alla sicurezza, frode e disagi al traffico La Procura di Genova fa luce sulla fornitura di pannelli antirumore alla A-12 Genova-Rosignano dopo il distaccamento di alcuni componenti verificatosi a fine 2019

Sotto inchiesta le barriere antirumore

Una nuova tempesta giudiziaria si abbatte su Autostrade. L’amministratore delegato, Roberto Tomasi, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura di Genova sulle barriere antirumore installate lungo la rete autostradale che sarebbero fuori norma. Secondo quanto scrive Repubblica i reati contestati a Tomasi sono attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture e disagi al traffico. L’indagine ha preso le mosse da alcuni esposti, tra i quali quello del presidente della Regione Giovanni Toti che chiede i danni ad Aspi.

L’affaire dei pannelli antirumore

Nel fascicolo riguardante la posizione di Tomasi – che tuttavia non avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda – si ipotizza anche la violazione al contratto di concessione firmato tra Autostrade e Stato. L’inchiesta, affidata alla Guardia di finanza di Genova, era iniziata a fine 2019, quando sulla tratta Rapallo-Sestri Levante (sulla A-12 Genova-Rosignano) si erano staccati alcuni pannelli antirumore e soltanto per circostanze fortuite si era evitata la tragedia. L’indagine colpisce, se possibile, ancora più duramente l’immagine di Autostrade, dal momento che Tomasi rappresentava l’uomo della svolta e gli stessi inquirenti gli riconoscono «un modo di operare diverso da chi lo ha preceduto».

Aspi: l’ad non aveva competenze sulle barriere

L'amministratore delegato non aveva competenze sulle barriere fono-assorbenti. Lo precisa una nota di Aspi. Nella nota si legge anche che Tomasi ha avuto modo di chiarire la sua posizione in un incontro con l'Autorità giudiziaria che si è tenuto a Genova lo scorso gennaio in cui Tomasi “ha chiarito che la sua partecipazione al Comitato Grandi Opere di Aspi avveniva solo con la finalità di presentare alcuni progetti di potenziamento della rete di cui, al tempo, aveva diretta competenza”. Di tali progetti “non hanno mai fatto parte le barriere fono-assorbenti oggetto di indagine - installate su 60 km su un totale di 3.000 km della rete Aspi - rispetto alle quali Tomasi non ha mai avuto alcuna responsabilità diretta o indiretta”, conclude la nota.

Ma il punto vero è che ci sono altre vicende ancora all'attenzione degli inquirenti. Per esempio, la mail scritta la notte dopo il crollo del Ponte Morandi, con cui si escludevano problemi pregressi alla struttura. O la distribuzione di riserve agli azionisti nel 2017, poco prima dell'ingresso di investitori tedeschi e cinesi.

Sono vicende che coinvolgono Tomasi e almeno un altro dirigente-cardine dell'attuale corso della società, Enrico Valeri, che ha alle spalle una lunga carriera interna. Questo ostacola la ricostruzione dell'immagine aziendale in corso per riaccreditarsi come gestore affidabile. La ricostruzione è basata sul fatto che i dirigenti più compromessi nel crollo del Morandi e in altri gravi episodi degli scorsi anni sono stati allontanati.



Conte: procedura di revoca a giorni

Sul delicatissimo tema della concessione, con la proroga ad Autostrade e al tempo stesso le pressioni provenienti da più parti per togliere la concessione ad Aspi, il premier è stato chiaro: «Abbiamo completato l'opera del Ponte di Genova in tempi talmente rapidi che non abbiamo ultimato nemmeno la procedura di revoca, che terminerà nei prossimi giorni», ha dichiarato. L’alternativa alla revoca, come si è detto più volte in questi giorni, è un nuovo accordo che modifichi l’assetto azionario di Aspi facendo scendere i Benetton e dando la maggioranza a soci pubblici.