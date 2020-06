Autostrade, l’a.d. Tomasi: «Sette miliardi di investimenti pronti a partire» L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, intervenendo a 24Mattino ha sottolineato che «abbiamo messo in atto tutte le azioni di tutela necessarie sia nei confronti dell' Europa che dei tribunali amministrativi per salvaguardare gli interessi dell'azienda»

L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, intervenendo a 24Mattino ha sottolineato che «abbiamo messo in atto tutte le azioni di tutela necessarie sia nei confronti dell' Europa che dei tribunali amministrativi per salvaguardare gli interessi dell'azienda»

«Nel ruolo che ricopro non posso che cercare di essere ottimista. È da luglio del 2019 che dialoghiamo con il governo per cercare un componimento della situazione». Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 sottolineando che «ovviamente abbiamo messo in atto tutte le azioni di tutela necessarie sia nei confronti dell' Europa che dei tribunali amministrativi per salvaguardare gli interessi dell'azienda. Parliamo di 7.000 dipendenti, di 7 miliardi di investimenti pronti a partire con progetti esecutivi approvati. Quindi un quadro di riferimento complesso e che deve essere considerato un valore per il sistema paese».

In passato «nel sistema emerge una non gestione o una non corretta gestione del sistema infrastrutturale del paese. Ci vuole una pianificazione di medio e lungo termine» ha detto Tomasi. «Nell'ultimo anno nella collaborazione con il ministero sono stati fatti grandissimi passi in avanti – ha proseguito a Radio 24 -. È mancata una visione strategica della manutenzione. La mancanza di una chiara definizione non ha prodotto un piano di manutenzione coerente con le necessità».