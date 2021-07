Autostrade liguri nuovamente in tilt fra incidenti e lavori

1' di lettura

Ennesimo giorno di caos, in particolare in mattinata, sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri per la manutenzione e per una serie di incidenti sulla rete. Situazioni particolarmente critiche sulla A26, dove un camion ha preso fuoco, e sulla A12 dove un altro mezzo pesante ha bloccato la carreggiata a causa di un guasto.

Sulla Genova-Livorno dunque, in mattinata, si è arrivati a registrare nove chilometri di coda tra Recco e Chiavari in direzione Livorno per il veicolo in avaria, e altri nove chilometri tra Lavagna e Rapallo, in direzione opposta

Code al casello di Rapallo

In tilt, in particolare, è andato, per un po', il casello di Rapallo, dove anche le auto dirette a Genova sono rimaste ferme a causa del blocco del traffico in entrata verso Livorno, nonostante il lavoro dei tecnici di Aspi per garantire un passaggio a senso unico alternato.

In A10 Genova-Savona, sempre nel corso della mattinata, sono arrivati fino a sei i chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/inizio complanare di Savona.Sulla A7 Genova-Milano, invece, la coda ha toccato i quattro chilometri tra Genova-Bolzaneto e Busalla.

Fiamme sulla A26

Una situazione critica, come si è accennato, si è registrata sulla A26 Genova-Gravellona Toce: tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione Nord, il traffico è rimasto bloccato per un camion che ha preso fuoco all’altezza del chilometro 1,5.