Autostrade, niente cantieri fino al 9 gennaio. Traffico ancora da bollino rosso

Dopo la giornata del 23 dicembre, da bollino rosso, per l'intenso traffico sulle autostrade italiane da Nord e Sud, le previsioni del traffico anche per i prossimi giorni restano piuttosto difficili. In vista delle festività di domenica 25 dicembre e lunedì 26 dicembre 2022, infatti, si prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull'intera rete stradale e autostradale nazionale. E’ quanto si legge in una nota di Viabilità Italia.



«Si ricorda – si legge ancora nella nota – che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00. Si richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili».

«Gli spostamenti per le vacanze natalizie sono cominciati da ieri – ha detto Massimiliano Nigro, responsabile viabilità di autostrade per l'Italia – Sopratutto nelle direttrici che da Nord vanno in direzione Sud, quindi in particolare per la A1 Milano Napoli e la A 14 Bologna -Taranto».

In generale il traffico è tornato a livelli pre covid. La tendenza in Aspi è di togliere tutti i cantieri, tranne quelli inamovibili o di manutenzione ordinaria: molti di questi sono stati rimossi già il 6 dicembre e saranno reinstallati il 9 gennaio 2023. La maggior parte degli italiani rimarrà in Italia per le festività, affollando le arterie principali per raggiungere la famiglia o il luogo scelto per la vacanza.

Secondo un’indagine di Federalberghi saranno più di 17 milioni gli italiani in viaggio per le festività di fine 2022: 12 milioni si sposteranno a Natale mentre 5 milioni e 400mila circa sceglieranno il Capodanno come momento per la propria vacanza. Particolarmente critiche, riporta il sito sicurauto.it, saranno le autostrade verso sud - come la A1 e la A14, ma anche le arterie che portano verso le località montane come la l'A22 per il Brennero, l'A5 Torino-Monte Bianco, l'A8 Milano-Laghi e l'A24 dei Parchi che da Roma porta in Abruzzo.