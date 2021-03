Autostrade, nuovi controlli su viadotti e gallerie: ecco dove si rischiano più code

Proseguendo verso Trieste, Autovie Venete (Regione Friuli-Venezia Giulia) non ha dimostrato di aver eseguito compiutamente le ispezioni trimestrali obbligatorie.

I nuovi problemi al Sud

Lunedì 15 marzo sono iniziati i controlli Mims in Sicilia, partendo da Messina: qui ci sono i viadotti più vecchi e a rischio delle rete a pedaggio dell’Isola. In passato c’erano stati anche problemi di insufficienza delle barriere laterali, con gravi incidenti (veicoli caduti sulle vie cittadine sottostanti) e processi arrivati in Cassazione.

Il 5 marzo in zona sono già stati sequestrati 22 cavalcavia; è l’ultima tegola giudiziaria sul gestore Cas (Regione) che anche ora, dopo alcuni correttivi, fatica a uscire da decenni di incuria.

Il caso Abruzzo e il fallimento della tariffa

In Abruzzo, intanto, Migliorino ha limitato il transito su alcuni viadotti di A24 e A25: sono nelle stesse condizioni di due-tre anni fa, quando aveva prescritto interventi. È la puntata più recente del contenzioso tra lo Stato e il gestore Sdp (Strada dei Parchi, gruppo Toto), con diversi risvolti penali. Non si vede via di uscita: non c’è abbastanza traffico per finanziare i costosi lavori necessari su tutto il tracciato che è di montagna e messo a dura prova dai terremoti. Salvo rincarare i pedaggi - ma a livelli da ridurre ulteriormente i transiti - in una zona non certo ad alto reddito.

Qui mostra limiti il modello dell’autorità di regolazione Art che ritiene ottimali concessioni spezzettate in tratte di poche centinaia di chilometri, impedendo così di compensare le perdite in zone povere con i profitti garantiti da aree ricche.