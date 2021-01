Autostrade, nel nuovo piano 21,5 miliardi di investimenti e 2.900 posti di lavoro Forte spinta «all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata per trasformare il network autostradale in una smart road» - Assunzioni nelle aree stem di Laura Galvagni

(ANSA)

Forte spinta «all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata per trasformare il network autostradale in una smart road» - Assunzioni nelle aree stem

2' di lettura

Autostrade per l'Italia, in attesa che trovi compimento il percorso di riassetto societario e che il ministero delle Infrastrutture ponga il sigillo definitivo al piano economico finanziario, mette nero su bianco un nuovo piano industriale. Progetto che punta «all'ammodernamento e all'ampliamento della rete, con focus sulla sicurezza». Passaggio indispensabile, quest'ultimo, per cancellare il recente passato che ha visto l'azienda coinvolta nella tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova. E ...