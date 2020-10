Autostrade, offerta last minute di Cdp: il cda Atlantia si aggiorna a martedì Il documento arrivato in tarda sera sarà esaminato martedì 20 dalla holding. Cassa in cordata con Blackstone e Macquarie ma con il diritto di nominare presidente e ad di Laura Galvagni

L’offerta di Cassa Depositi e Prestiti per l’88% di Autostrade per l’Italia è arrivata solo in tarda serata sul tavolo del vertice di Atlantia: si tratta di una proposta preliminare che punta al controllo della concessionaria e fatta in tandem con il fondo americano Blackstone e il fondo australiano Macquarie.

Tuttavia, vista l’ora a cui è arrivato il progetto...