Autostrade, ora l’Anas vuole lo scudo penale per il subentro

Infine: Anas non ha ancora ricevuto il pagamento della concessione dell’autostrada dei Parchi (Teramo-Roma), appartenente al gruppo Toto. Sia per il periodo 2015-2016 che per il periodo 2017-2018 i pagamenti sono stati rimandati per legge alla fine della concessione, intorno al 2030 (per via dei problemi del territorio a seguito del terremoto). Ma il problema si sta creando anche per il 2019. Chi sanerà il buco dei mancati incassi?

Questi quesiti saranno probabilmente affrontati da Anas nel prossimo cda, prima di prendersi l’incarico di subentrare ad Aspi. Sarà dunque necessaria una due diligence. Senza contare il fatto che Aspi avvierà comunque una battaglia legale.

Il braccio di ferro

Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio - che quando si cominciava a parlare di revoca delle concessioni ad Aspi, subito dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, era responsabile del ministero dello Sviluppo economico - parla della norma inserita nel Milleproroghe come di un successo. «Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton - ha detto ieri su facebook - Tutti si sono scandalizzati perché è crollato il titolo di Atlantia (holding di Aspi, ndr), ma chi si è scandalizzato non lo ha fatto quando è crollato il Ponte Morandi. È crollato il ponte e non si sa di chi è la colpa, invece ogni dichiarazione sulle concessioni è diventata un attentato ad Autostrade». Il governo insomma vuole andare avanti su questa revoca parziale della concessione, per ora limitato al nodo ligure ma che potrebbe estendersi in caso di manutenzione inadempiente. Questa almeno l’intenzione.

La norma del Milleproroghe prevede: la sospensione degli aumenti dei pedaggi per le società che non firmano le nuove convenzioni basate sul sistema introdotto dall’Autorità dei trasporti; l’individuazione di Anas quale gestore provvisorio nei casi di revoca delle concessioni; l’indennizzo dovuto al concessionario in caso di revoca della concessione sarà più basso se si ritiene ci sia stato un inadempimento. Verrà cioè riconosciuto il solo valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e di eventuali costi/penali.

Autostrade per l’Italia ha contestato le norme ritenendo che presentino «rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà alle norme europee», e che alzino il livello di scontro.