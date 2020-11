Autostrade, pedaggi a rischio aumento per coprire il buco di 40 miliardi sulle manutenzioni

Difficile dunque quantificare ora la parte di fabbisogno che resta scoperta: dipenderà anche dai futuri controlli su tutta la rete con le nuove metodologie. Man mano si concorderà con il Mit quali lavori saranno da fare. E solo allora si deciderà come coprirli. Visto che al controllo di Aspi dovrebbero subentrare con Cdp investitori privati esteri (Blackstone e Macquarie), andrà loro garantito un profitto soddisfacente. Così si dovrà decidere quanto gravare sui pedaggi, e quindi sugli utenti, e quanto coprire con fondi dello Stato, pesando peraltro su tutti i contribuenti, magari motivando la scelta con la ricostruzione totale di varie opere obsolete.

La concessione di Astm

In ogni caso, pur con un intervento statale, resta difficile arrivare ai tagli tariffari strutturali promessi nel 2018. Peraltro, nello schema tariffario Art è prevista la possibilità di applicare sovrapprezzi per motivazioni ambientali (come previsto per l’autostrada del Brennero) e andranno conteggiati in qualche modo anche gli inevitabili investimenti necessari per costituire nelle aree di servizio una congrua rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Dunque, sono possibili altri aumenti. E infatti se ne parla apertamente nella trattativa Stato-Aspi: nel nuovo Pef su cui si discute è previsto un +1,75% annuo, che ora si sta vedendo di abbassare a 1,67-1,68%, con un taglio di 1-1,5 miliardi nei ricavi fino al 2038. Ed è passato sotto silenzio l’1,91% massimo previsto nel bando della gara (i concorrenti naturalmente possono offrire un tasso minore o addirittura nullo) in corso per l’attuale concessione in mano ad Ativa (gruppo Astm, famiglia Gavio) in Piemonte, nell’ambito delle nuove aggiudicazioni nel Nord-Ovest.

È invece stata appena aggiudicata un’altra gara che riguarda Astm, su A10 (tratto Savona-Ventimiglia), A12 (tratto Sestri Levante-Livorno), diramazione per La Spezia dell’A15 e bretella Viareggio-Lucca. Astm subentra a se stessa battendo nettamente il suo unico concorrente, il consorzio italo-spagnolo Sis (a conferma che gli stranieri tendono a investire in Italia solo in cordata con soggetti nazionali, come già visto in Aspi nella cordata Cdp e nell’azionariato attuale a fianco dei Benetton). Hanno infatti disertato anche i francesi, che avrebbero potuto pensare a sinergie di vicinanza. Non un buon risultato, per l’attrattività dell’Italia in generale e per uno dei primi esempi del nuovo sistema, basato non più su proroghe di concessioni ma su gare europee come chiesto dalla dottrina e dalla Ue.

Osservando i documenti di gara per queste concessioni, emerge che manca la descrizione effettiva delle condizioni strutturali delle opere nonostante l’età delle autostrade in palio sia considerevole. Inoltre, il quadro della linee guida Mit sulle ispezioni di viadotti e gallerie è ancora incompleto, dopo le polemiche e le incertezze scoppiate in primavera-estate e culminate nella paralisi della rete Aspi ligure. Dunque, potrebbero emergere fabbisogni finanziari ad oggi non emersi (problema comune praticamente a tutte le concessionarie).