Autostrade, in pista spunta Toto con una manifestazione d’interesse Il 14 settembre inviata una lettera ad Atlantia per aprire la trattativa: alcuni fondi, tra cui Apollo, pronti ad affiancare il gruppo nella operazione di Carlo Festa

(Imagoeconomica)

Il 14 settembre inviata una lettera ad Atlantia per aprire la trattativa: alcuni fondi, tra cui Apollo, pronti ad affiancare il gruppo nella operazione

2' di lettura

Il gruppo Toto Holding si fa avanti per Autostrade per l’Italia. Dopo la decisione di Atlantia di avviare un «dual track» per separarsi dalla controllata Aspi e in attesa di sapere quale sarà la reazione di Cdp alla lettera inviata il 25 settembre, si stanno muovendo potenziali compratori interessati alla quota dell’88% della holding infrastrutturale.

Tra questi, secondo indiscrezioni, c’è appunto Toto Holding che ha inviato una lettera ad Atlantia lo scorso...