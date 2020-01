Autostrade prepara l’ultima carta per evitare la revoca Maxi piano di investimenti, compensazione e garanzie sulla qualità del servizio Laura Galvagni

Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia si dovrebbe tenere attorno al prossimo 16 gennaio. E sul tavolo del board arriverà il nuovo piano industriale della compagnia. Progetto al quale, come è noto, l’amministratore delegato Roberto Tomasi lavora da tempo. La società ha bisogno di una programmazione triennale, a prescindere da quale sarà l’esito del braccio di ferro attualmente in atto con il Governo.

Sarà dunque un piano in continuità rispetto allo scenario attuale, che prescinde quindi da eventuali ipotesi di revoca o di risoluzione. E proprio per questo potrebbe anche essere l’ultima carta a disposizione dell’azienda per provare a tenere stretta la rete autostradale.

Per farlo evidentemente servirà uno sforzo ben superiore a quanto preventivato anche solo nei mesi scorsi. D’altra parte quanto emerso recentemente nelle indagini relative al crollo del Ponte Morandi ha imposto una profonda riflessione interna alla compagnia. Per questo Tomasi sta lavorando a un business plan che rappresenti chiaramente «un cambio di passo» rispetto al passato.

Questo impone naturalmente forti investimenti in manutenzione, oltre a quanto già previsto. Non solo, uno dei temi centrali dovrà anche essere la qualità del servizio. E di conseguenza l’impegno su questioni cruciali come la sostenibilità e la tecnologia.

Se queste sono le linee guida, dirimente sarà senza dubbio la mole di denari che Aspi si renderà disponibile a mettere sul piatto per rilanciare immagine e rete. Non è detto che tutto questo basti. Anzi, una parte dell’esecutivo appare determinata a non concedere sconti.