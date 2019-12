Autostrade proroga la sospensione dell’aumento delle tariffe L’azienda comunica di aver dato riscontro alla richiesta del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, contenuta nel decreto Milleproroghe, dopo un incontro

Come si legge da un comunicato sul sito della società, «Autostrade per l'Italia (acronimo Aspi, ndr), dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha comunicato al MIT di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019». Il blocco degli aumenti era già stato previsto dal decreto Milleproroghe.

In precedenza, il ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver incontrato la stessa Autostrade per l’Italia, aveva fatto sapere che Aspi «si è impegnato a valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all'utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza». Durante l’incontro sono stati affrontati «tutti i profili di criticità della rete, con specifico riferimento alla Liguria, alle Marche e all'Abruzzo, regioni nelle quali sono stati assunti provvedimenti dall'autorità giudiziaria».

