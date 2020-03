Autostrade, rivoluzione a Verona nord

Le reazioni

«Un intervento davvero risolutivo per questo nodo stradale, una delle porte di ingresso alla città con evidenti criticità – dice il sindaco di Verona, Federico Sboarina –. I lavori andranno a rivedere la viabilità migliorandola nei punti dove si creano code e rallentamenti e porteranno alla creazione di un nuovo grande parcheggio, a beneficio di tutti gli utenti». È un nodo che andava risolto, come richiesto anche dai cittadini, spiegano fonti del Comune di Verona. In questo punto, in particolate per chi arriva da nord, i rallentamenti nelle ore di punta sono pressochè quotidiani. Una situazione che peggiora durante l’estate con i rientri dalle vacanze o in occasione di fiere, eventi sportivi e manifestazioni.

«Con Verona – osserva Diego Cattoni, amministratore delegato di Autobrennero – abbiamo un rapporto molto forte non solo per la storica presenza nella compagine sociale, ma anche per il suo ruolo strategico per i trasporti in Italia, posta come è all’incrocio degli assi nord-sud e ovest-est. Le infrastrutture - prosegue Cattoni - hanno sempre un ruolo importante nello sviluppo di un’economia, per il loro effetto moltiplicatore sul Pil. In questi ultimi anni, l’area di Verona è cresciuta più della media nazionale. Perché questo trend positivo resti costante, occorre continuare a investire nelle infrastrutture e Autostrada del Brennero è pronta a fare la propria parte. Non appena otterremo la nuova concessione, saremo in grado di tradurre in cantieri il nostro Piano economico finanziario (Pef), che ammonta a oltre 4 miliardi di euro. Una parte considerevole di questi investimenti interesserà Verona e la sua provincia». Cattoni cita le principali opere, come la terza corsia da Modena a Verona, la terza dinamica da Verona a Bolzano, le nuove stazioni autostradali di Vigasio e Villafranca, il potenziamento di Affi e Nogarole Rocca, ma anche «lo sviluppo delle barriere fonoassorbenti, che con 35 chilometri copriranno il 30% dell’intero tracciato veronese». Complessivamente, il Pef prevede oltre 730 milioni di investimenti nel veronese.