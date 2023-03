Autostrade, Salvini apre all’aumento dei limiti di velocità su alcuni tratti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il nuovo codice della strada potrebbero essere rivisti i limiti di velocità sui tratti autostradali. L’annuncio è del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Mateo Salvini.

«Stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità - ha detto il segretario della Lega a Radio 24 -: perché purtroppo la stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane, quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica».

In autostrada a 150 km/h

Il Codice della strada prevede già (articolo 142) la possibilità di elevare il limite di velocità autostradale oltre i 130 km/h in alcune circostanze. Enti proprietari o concessionari «possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h» sulle autostrade a tre corsie (più corsia di emergenza) per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti “safety tutor”), «sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio». Ma in caso di precipitazioni atmosferiche, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

La rete, le tre corsie e i tutor

La rete autostradale italiana ha un’estensione di 7.016 km. I tratti con tre o più corsie coprono 2mila chilometri (pari al 28,5%). Le tratte controllate dal Tutor sono 166, per una lunghezza pari a circa 1.550 km. Dalla combinazioni di queste due condizioni si può ipotizzare quali sono i tratti dove la velocità può essere portata a 150 km/h già con le regole attuali per porzioni di tempo e, in futuro, secondo quanto lasciato intendere da Salvini, in modo stabile. I tratti “veloci” interessati si troverebbero sulla A1 Milano-Napoli, sulla A4 Milano-Brescia, sulla A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce), sulla A14 Bologna-Bari, sulla A30 Caserta-Salerno.

La bassa mortalità in autostrada

Nel 2021 (dati Istat) il 73,1% degli incidenti è avvenuto sulle strade urbane, il 21,9% su quelle extraurbane ed il 5% sulle autostrade. La mortalità pistrade extraurbane: 1.365 vittime nel 2021, con un tasso di 4,1 decessi ogni 100 incidenti. Le vittime nelle strade urbane sono state 1.264, mentre nelle autostrade 246.