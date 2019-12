Autostrade, sotto accusa i pannelli antirumore che fanno aumentare i pedaggi

Gli indagati sono ex manager e dirigenti di Aspi e Spea (alcuni già coinvolti nell’inchiesta per il Morandi). L’accusa è di frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’indagine è partita da alcuni parziali cedimenti dei pannelli sull’A12.

I rincari tariffari

Quest’ultimo aspetto è rilevante soprattutto perché la convenzione Stato-Aspi prevede premi per il montaggio di barriere antirumore. Si tratta di rincari del pedaggio, calcolati applicando il fattore K investimenti previsto dalla formula tariffaria in vigore, sia pure a un tasso più basso rispetto al fattore X riconosciuto per le nuove opere.

Esiste un piano - inserito tra gli investimenti approvati con delibere Cipe del 2007 e del 2013 e aggiornato a maggio 2018 - per mettersi in regola con la legge quadro 447/1995, le cui norma attuative sono state completate solo nel 2004.

La legge fissa limiti di rumorosità per ogni tipo di strada e Aspi ha programmato interventi su vari tratti. Chi ha una casa o un’attività lungo questi ultimi può presentare le sue richieste e osservazioni a due indirizzi e-mail. La realizzazione del piano è prevista per il 2022, quando Aspi stima di aver montato protezioni antirumore per 982 km, di cui 687 su autostrade esistenti.

Le barriere sotto accusa

Le Integautos sono barriere integrate: fungono sia da guard-rail sia da antirumore, quindi richiedono un montaggio più accurato del solito.