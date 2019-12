Autostrade in Sud America con il cuore nelle Langhe

Braccio operativo è la Inc, società per azioni nata alla fine degli anni Sessanta, specializzata in costruzioni industriali, civili e infrastrutturali: dalle Acciaierie di Piombino alla Dalmine, da Fiat e Saip alle Ferrovie dello Stato. E ancora: l’Istituto bancario Intesa Sanpaolo di Torino, il ministero della Difesa, i Comuni di Torino e Piombino, Anas, Consusa e Sitaf.

Tecnologia

Sipal nasce nel 1978 dall’idea di un gruppo di ingegneri elettronici, per operare in ambito aeronautico. A fine anni Ottanta Sipal viene acquisita dal gruppo Fininc e l’area di attività abbraccia anche il comparto auto. Al supporto dei sistemi logistici si aggiunge anche la progettazione in ambito aeronautico, spaziale e automotive.

Oggi a Sipal fanno capo 13 sedi in Italia e oltre 400 dipendenti con alta professionalità, in grado di fornire un servizio di ingegneria globale, dai sistemi per la Difesa alla mobilità (metro di Taipei, ad esempio) fino all’avionica e all’auto. Di particolare importanza l’impegno di Sipal nell’ambito del dinamico settore aerospaziale e nella cibersecurity.

Nel cuore della City

La crescita nel settore delle costruzioni e della tecnologia non poteva non avere uno sbocco in ambito finanziario sulla piazza finora più importante: la City di Londra. Così la Fininc ha aderito con altri partner (Carsten Kengeter, Niccolò Ragnini Kothny e Sacyr Sa) al decollo del progetto Circuitus capital, che oggi conta uffici anche a Roma e in Spagna. Obiettivo di Circuitus è la raccolta di capitali di investimento nelle infrastrutture. In giugno è stata conclusa una operazione da 450 milioni in favore del progetto per la Superstrada Pedemontana veneta. Direttore di Circuitus capital è Francesco Dogliani e negli organismi dirigenti ci sono anche Matterino e Claudio Dogliani.

una veduta del resort Il Boscareto realizzato dal gruppo Fininc tra i vigneti di Serralunga d'Alba

Il legame con la terra

La Batasiolo è stata fondata nel 1978, nel cuore delle Langhe, e produce ogni anno circa 2,5 milioni di bottiglie, di cui 250-300mila di Barolo Docg. Alla Batasiolo fanno capo cinque cru di Barolo assai noti: Briccolina, Bussia, Brunate, Boscareto e Cerequio. Batasiolo produce anche Barbaresco, Barbera d'Alba Sovrana e Dolcetto d'Alba Bricco di Vergne. Tra i vini bianchi in evidenza: Gavi, Roero Arneis, Langhe Chardonnay Morino, Asti e Moscato d'Asti Bosc dla Rei.