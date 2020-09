Autostrade, trattativa serrata tra Cdp e Atlantia per trovare un accordo Il 3 settembre in agenda il cda di Atlantia che deliberà l’avvio del percorso incardinato su un doppio binario. Nelle prossime ore probabile un incontro tra l’ad di Cdp Palermo e il numero uno di Atlantia Bertazzo di Celestina Dominelli

Il 3 settembre in agenda il cda di Atlantia che deliberà l'avvio del percorso incardinato su un doppio binario. Nelle prossime ore probabile un incontro tra l'ad di Cdp Palermo e il numero uno di Atlantia Bertazzo

L’accordo ancora non c’è, ma Cdp e Atlantia sono al lavoro per trovare un’intesa su Autostrade dopo la decisione della holding, alla quale fa capo la famiglia Benetton, di uscire dalla società che gestisce 3mila chilometri di rete in Italia. E nelle prossime ore, con tutta probabilità, ci dovrebbe essere un incontro tra il numero uno di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e il ceo di Atlantia, Carlo Bertazzo, dopo i costanti contatti di queste settimane, ma non è detto che il faccia a faccia tra i due capi azienda sia dirimente.

Il cda di Atlantia in agenda il 3 settembre

Di certo c’è che domani, giovedì 3 settembre, come da piani, si riunirà il cda di Atlantia che darà seguito alla decisione assunta dalla holding controllata dalla famiglia di Ponzano Veneto di uscire dal business autostradale e che avvierà il percorso incardinato su un doppio binario: da un lato, la vendita dell’88% di Aspi con una procedura competitiva o scissione di Aspi con successiva quotazione. Una strada, quest’ultima, sul quale potrebbe innestarsi la discesa in campo di Cassa che potrebbe avviare un aumento di capitale riservato del veicolo oggetto dello spin off e destinato alla Borsa contestualmente allo sbarco a Piazza Affari.

Le ipotesi in campo

Si tratta, però, di una delle ipotesi in campo su cui, come detto, non c’è ancora la quadratura del cerchio. Anche perché dopo l’accordo di massima raggiunto il 14 luglio scorso, con l’avallo dell’esecutivo, su un meccanismo che prevedeva l’immediato passaggio del controllo a un soggetto a partecipazione statale attraverso un aumento riservato alla Cassa e la successiva quotazione della nuova Aspi, sembrava che la partita fosse praticamente chiusa. Ma così non è stato perché quel percorso ha provocato la levata di scudi di alcuni fondi istituzionali ed esteri, presenti sia nel capitale di Autostrade che in quello di Aspi (dal big Tci al fondo sovrano Gic) e favorevoli invece a un processo di mercato con una valutazione affidata ad advisor internazionali.

La levata di scudi dei fondi

Una contrarietà che ha di fatto stoppato la partita facendo emergere parecchi distinguo. Su cui in queste ore si sta cercando di trovare un compromesso che dovrà riguardare necessariamente anche il nodo della manleva, lo scudo penale chiesto da Cassa sulla gestione della rete. Un tema su cui Autostrade ha fatto chiaramente di non essere disposta ad accollarsi eventuali responsabilità dopo il passaggio della rete alla nuova società che gestirà la rete autostradale, mentre Cdp insiste nel chiedere comunque garanzie su questo fronte.

Lo snodo del Piano economico-finanziario

Insomma, i nodi da sciogliere sono diversi. Senza contare che il prosieguo della partita che si sta giocando anche al ministero delle Infrastrutture dove prosegue la valutazione del Piano economico finanziario presentato da Aspi su cui c’è già un sostanziale via libera del ministro Paola De Micheli sugli oneri compensativi per il crollo del Ponte Morandi (3,4 miliardi), a esclusivo carico di Autostrade, e sugli investimenti pianificati al 2038 (14,5 miliardi più i 7 miliardi per la manutezione), mentre si sta ancora valutando se il meccanismo di remunerazione proposto dalla società sia coerente con gli investimenti programmati. Un meccanismo che, in parte, ricalca quanto già previsto oggi (vale a dire un price cap agganciato all’inflazione e agli investimenti realizzati), ma che introduce altresì un tasso di remunerazione del 7.9% fissato dall’Autorità di regolazione dei trasporti e dei coefficienti di recupero di produttività che riguardano manutenzione e digitalizzazione. Un piano, fondamentale per fissare il valore degli asset societari, sul quale il ministro De Micheli si era impegnato a formulare un giudizio entro settembre.