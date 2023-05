Autotrasporti, sbloccati 300 milioni di credito d’imposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto lavoro approvato dal governo lo scorso primo maggio contiene buone notizie per il settore del’autotrasporto , con lo sblocco di 300 milioni di credito d’imposta, stanziati per far fronte al rincaro di carburanti ed energia. Ad annunciarlo, in una nota del Ministero, è il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che annuncia anche la prevista l’esenzione per le imprese di trasporto dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

«Inoltre – aggiunge Rixi – abbiamo garantito la copertura per le domande del Bonus trasporti pervenute entro febbraio 2023 che superavano i limiti di spesa previsti. Per il settore marittimo sono stati derogati alcuni limiti sulla presenza di marittimi comunitari per la formazione degli equipaggi. Sono tutti provvedimenti inseriti su proposta del Mit nel dl lavoro».



Sul tema è tornato stamattina anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno sui trasporti organizzato dal Sole 24 Ore. «Proprio questa mattina dovremmo essere arrivati finalmente alla “bollinatura” e allo sblocco di 300 milioni di euro di credito d’imposta, che le aziende e gli operatori stanno aspettando da mesi, se non da anni», ha detto il ministro.