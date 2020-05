Autotrasporto a rischio nella fase 2

Bisogna quindi scongiurare questo pericolo e riconoscere che l’autotrasporto va difeso. «Durante la Fase 1 della pandemia il settore ha svolto un ruolo decisivo, consentendo il rifornimento di alimentari e di altri prodotti primari, anche senza profitti o in perdita – ha spiegato Fenoglio -. Adesso, con la Fase 2, l’autotrasporto rischia il colpo di grazia, con una riduzione del 20% delle merci trasportate all’estero e la possibile perdita di 17 miliardi di fatturato e di 320mila posti di lavoro».

Unrae chiede al Governo provvedimenti urgenti, per sostenere questo comparto strategico che già non si era ripreso dalla crisi del 2008, arrivando dopo 10 anni a meno del 66% dei volumi del 2007. Fra le proposte, un aumento del credito di imposta dal 6% al 12% fino al 2025 con rimborso in un’unica soluzione e l’azzeramento o riduzione significativa delle tasse alle imprese per 12-24 mesi, la concessione di prestiti a lungo termine senza interessi, oltre a interventi strutturali di sostegno al mercato come l’istituzione di un fondo triennale per il rinnovo del parco circolante passando a veicoli Euro VI o con alimentazione alternativa, la possibilità di acquisto di usato su usato con rottamazione di veicoli ante Euro V, la proroga di sei mesi del super-ammortamento in scadenza a giugno 2020 e l’emanazione urgente dei decreti attuativi per la concessione degli incentivi 2019-2020.

«Al di là della sopravvivenza economica, andrebbe riconosciuto che i tir non sono un nemico inquinante e che causa incidenti (raramente li innescano per primi, in realtà), ma mezzi che garantiscono la vita del Paese, sempre più sicuri e meno impattanti sull’ambiente; senza camion il lockdown della popolazione e lo smart working di tanti comparti non sarebbero stati possibili e molti avrebbero trovato i supermercati completamente vuoti: ricordiamocelo, prima di perdere questo comparto», ha concluso Fenoglio.