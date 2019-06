Autovelox automatico, scatta la multa in città solo se la strada è a norma

In sostanza, il Comune ha cercato di sostenere che le caratteristiche di strada di scorrimento possono esserci solo su un tratto (dove si piazza l'autovelox) e non sull'intero tracciato, che potrebbe poi essere anche solo una carreggiata a senso unico e non necessariamente a carreggiate separate. Inoltre, non conterebbe il fatto che non a tutti gli incroci ci sia un semaforo, perché dove esso è assente non si incontrano due correnti di traffico vere e proprie.

La Cassazione ha spazzato via queste argomentazioni, scegliendo l'interpretazione più vicina a quella letterale del Codice della strada: le caratteristiche di strada urbana di scorrimento ci devono essere tutte e per tutto il tracciato.



Dunque, se un Comune vuole controllare la velocità su una strada urbana dov'è manca anche solo una delle caratteristiche rigorosamente elencate dal Codice, deve organizzarsi in modo tradizionale: far appostare un pattuglia, che ha l’obbligo di fermare subito i trasgressori, salvo che sul verbale indichi i motivi (di traffico, di sicurezza, il fatto di essere impegnata con altri conducenti) per i quali non ha dato immediatamente l'alt.

