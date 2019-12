Autovelox dei Comuni salvi, ma il 50% degli incassi andrà al gestore della strada

Di qui una levata di scudi degli enti locali, che ha portato a stralciare dalla bozza la parte sulle modalità dei controlli: il nuovo Dm si occupa solo di ripartizione dei proventi.

Quasi pronti al via

Questo è stato sancito nella seduta del 7 novembre dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, presieduta dal ministro dell’Interno. Ora il decreto, il n. 565, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Rischio arretrati

Ma non pochi enti sono comunque in agitazione: non sono pronti a riversare ai gestori delle strade la quota di proventi stabilita dalla legge 120/2010. Perché ci sono da riversare anche gli arretrati, che però finora non tutti hanno accantonato come era invece già obbligatorio.

È anche per questo che la Conferenza ha recepito un emendamento all’articolo 5, terzo periodo, dello schema di decreto presentato dall’Upi e dell’Anci. Questo il testo: «Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine».

I nuovi obblighi

A pubblicazione avvenuta scateneranno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

• entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento dei proventi (con riferimenti agli incassi al 31 dicembre dell’anno precedente);

• per il primo anno di applicazione (quindi con riguardo alle somme incassate nell’anno 2019) il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020;

• per gli anni precedenti (fino al 2012), come evidenziato dall’emendamento richiesto in conferenza, dovranno essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, le modalità dei versamenti (in assenza delle convenzioni, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro il 31 marzo 2020).