Avallone: «Le nuove idee nascono da incontri come questo»

Come dovremmo pensare al nostro sviluppo futuro?

Io sono una scrittrice e il mio approccio con il mondo passa attraverso le storie con la s minuscola. Dentro le storie individuali però possiamo attingere a chiavi e paradigmi universali. Penso che in questo preciso momento storico che è devastante, perché usciamo da una pandemia che comunque non è risolta e siamo dentro una guerra, dobbiamo sfruttare la crisi per avere coraggio. E per me il coraggio passa da un’idea di Noi e degli Altri diversa dell’individualismo. Grazie a empatia e immedesimazione ricostruirei attraverso l’ascolto dell’alterità un nuovo senso di comunità. Non c’è benessere e futuro se non cominciamo a occuparci del sociale, di tutte le periferie e di tutte le esclusioni.