Avanti tutta per innovare il Ssn

Nel complesso sono 19,72 i miliardi che vanno alla sanità, considerando anche 1,71 miliardi del React Eu. Di questi, in totale 7,9 miliardi (di cui 400 milioni del React Eu) sono dedicati all’assistenza di prossimità e telemedicina, per potenziare le case della comunità: entro il 2026 il piano del ministero punta a realizzarne o ristrutturarne 2.564, una ogni 24.500 abitanti. In questi nuovi spazi dove lavoreranno medici e infermieri in rete finalmente capillare 8 milioni di pazienti «cronici mono-patologici» e 5 milioni con più patologie. Circa 1 miliardo servirà all’assistenza domiciliare integrata, su cui occupiamo le ultime posizioni in Europa, con il target di 500mila pazienti over 65 presi in carica. L'assistenza domiciliare poggia anche sulla telemedicina con 575 «centrali di coordinamento», 51.750 medici e altri professionisti con «kit technical package» (soluzioni tecnologiche, digitali e di telemedicina) con la previsione di assistere almeno 282.425 pazienti entro il 2026. Con 2 miliardi vanno costruite le «cure intermedie», affidate a 753 ospedali di comunità (1 ogni 80mila abitanti).

L’altra priorità è l’ innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale che può contare su uno stanziamento complessivo di 11,82 miliardi (di cui 1,31 miliardi del react Eu). In questo capitolo di spesa all’ammodernamento degli ospedali vanno circa 9 miliardi, con gli interventi contro il rischio sismico» e a «184 ospedali sedi di Dea di II livello digitalizzati», 1 miliardo è destinato al Fascicolo sanitario elettronico con il target di 960 milioni di documenti digitalizzati entro il 2026, mentre con circa 2 miliardi si finanzia il rinnovo del parco tecnologico Ssn con l’obiettivo entro il 2023 di avere un «action plan per la progettazione e pianificazione degli interventi» per 2.648 grandi apparecchiature sanitarie acquistate e collaudate.

11,8 mld

Innovazione Ssn

Le risorse per la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione del Ssn