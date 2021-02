Avanza il piano banda ultralarga, ma è giallo sui clienti di Open Fiber I deputati della Commissione Tlc chiedono a Open Fiber il numero dei clienti attivati sulla propria rete nelle aree bianche del Paese. No di Of: «Sono dati sensibili». L’ad Infratel Marco Bellezza assicura però che saranno resi pubblici di Andrea Biondi

Avanza il piano banda ultralarga in Italia, con il rollout da parte di Open Fiber della fibra nelle aree più svantaggiate del Paese. C’è però un caso che sta prendendo corpo in ambito politico e che vede l’una contro l’altra la Commissione Tlc della Camera e la stessa Open Fiber. Il tema: la mancanza di dati pubblici sui clienti attivati nelle aree bianche in cui la controllata di Enel e Cdp sta realizzando la rete. Dato chiesto per iscritto a novembre e non ottenuto da parte di una Open Fiber che...