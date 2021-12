Avanza la Tv on demand, gli abbonamenti salgono a 13,7 milioni

E poi la Champions League visibile su Prime Video (una partita del mercoledì è visibile solo sulla piattaforma Amazon che costa 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese, ma comprendendo anche servizi premium sulle consegne Amazon), oltre che su Infinity plus di Mediaset (104 match visibili però anche su Sky).

Non che sia tutto rose e fiori come dimostrano le traversie di Tim alle prese con i conti che non tornano dopo l’accordo di partnership con Dazn, costato nei fatti un terzo profit warning la scorsa settimana. Ma in questo caso a far saltare il banco sono state le previsioni che si sono spinte troppo in là, forse non tenendo nella giusta considerazione l’impatto della “concurrency” (la visione contemporanea dello stessa partita da due device diversi, ma distanti fra loro).

Il passaggio dal piccolo schermo alla molteplicità degli schermi, e alla visione in streaming anche dei contenuti sportivi (Dazn si è assicurata per il 2022-27 la trasmissione di 5 partite a giornata della Liga spagnola, divisa in questo modo con Movistar), sono punti difficilmente aggirabili nel medio termine. In questo quadro, all’ulteriore consolidamento del fenomeno potrebbero contribuire altri player in arrivo in Italia. A ottobre è partita Pluto Tv, video on demand basato sulla pubblicità, di Viacom Cbs che si appresta a lanciare nel 2022 anche lo streaming a pagamento Paramount+.

I nuovi obblighi normativi

Intanto i big dello streaming dal prossimo anno si troveranno al cospetto anche di nuove norme riguardanti il rapporto con i produttori audiovisivi e la loro presenza nell’“ecosistema” mediale. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre – con entrata in vigore il 25 dicembre – il decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue sui Servizi media audiovisivi (Smav). Fra le varie misure è compreso l’aumento degli obblighi di investimento, in capo alle piattaforme di video ond demand, in produzioni indipendenti europee e italiane (in vigore dall’1 marzo) fino ad arrivare al 20% del fatturato nel 2024.

«Al di là della quantificazione delle quote obbligatorie – spiega al Sole 24 Ore il presidente Apa (associazione dei produttori audiovisivi) Giancarlo Leone – il tema rilevante è quello della regolamentazione in capo al Governo delle norme d’ingaggio riguardanti, ad esempio, la distribuzione dei diritti che le piattafome rivendicano in toto e per sempre. Sono regole che il Governo dovrà scrivere manu propria o che possono discendere da accordi fra le parti. Ci stiamo lavorando, ma al momento permangono distanze».