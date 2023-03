Avatar – La via dell'acqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Jake Sully vive serenamente con Neytiri e la loro numerosa famiglia tra le foreste di Pandora. Quando una vecchia, familiare minaccia torna dal passato per concludere quel che aveva iniziato, Jake e i suoi cari saranno costretti a nascondersi in un'altra zona del pianeta direttamente a contatto con il mondo sottomarino.

Sono passati tredici anni dall'uscita di “Avatar”, film diventato il più grande incasso della storia del cinema, ed è passato circa lo stesso tempo, a livello narrativo, dalla fine degli eventi del precedente lungometraggio rispetto all'inizio di questo sequel, spettacolare come il primo e capace di offrirci un'avventura coinvolgente e potentissima. Poche speranze di vittoria, se non nelle categorie tecniche.